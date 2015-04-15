مدمن يهشم رأس والده ووالدته وشقيقته بمطرقة حديدية فى بنى سويف

تجرد شاب من مشاعره الإنسانية وهشم رأس والده ووالدته وشقيقته باستخدام مطرقة بعد مشاجرة معهم منتصف ليلة أمس داخل المنزل بإحدى قرى مركز بنى سويف وتمكنت المباحث من ضبط المتهم.

كان اللواء محمد أبوطالب، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطاراً من العميد محمد الحميلى مأمور مركز شرطة بنى سويف بإبلاغ أهالى قرية إهوه عن قيام عادل عبدالعظيم سعد على 21 سنة، أعمال حرة فى شرم الشيخ، بالاعتداء على والده 52 عاماً (يعمل بالجمعية الزراعية بالقرية)، وأمه بسيمة عبدالعظيم الجندى (مدرسة)، وأخته منى 23 (حاصلة على بكالريوس تربية رياض أطفال) بقدوم فأرداهم قتلى.

انتقل الرائد محمود الشريف، رئيس مباحث مركز بنى سويف، وتبين من التحريات الأولية أن الجانى يتعاطى مخدرات وسبق اتهامه فى قضية شروع فى قتل، وفى منتصف ليلة أمس تشاجر مع والده وتدخلت أمه وشقيقته فقتلهم جميعاً وقامت النيابة بمعاينة الجثث الثلاث وموقع الجريمة.

وقرر المستشار تامر الخطيب، محامى عام النيابات، انتداب الطبيب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة قبل التصريح بدفن الجثث.

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