محافظ كفر الشيخ يجتمع بحملة "شباب امسك مخالف"

أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أن هناك 68 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية، وأنه يجرى تنفيذ الإزالات وفقا للقانون، وأنه حريص على إزالة المخالفات والتعديات فى المهد .

وشدد المحافظ أيضا على عدم السماح بالبناء على أملاك الدولة وأى مواطن قام بالبناء على أراضى أملاك الدولة، سيتم إزالتها فوراً ومحاسبته بالقانون فوراً.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ مساء أمس الثلاثاء، بمجموعة شباب حملة "امسك مخالف"، بحضور المهندس مجدى عطا لله السكرتير العام المساعد، حيث تم استعراض ومناقشة بعض المخالفات على أرض المحافظة ومنها مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.



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حملة امسك مخالف مع محافظ كفر الشيخ



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أعضاء امسك مخالف بالاجتماع



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جانب من الاجتماع



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صورة جماعية للحملة مع المحافظ