حماس: إسرائيل أعتقلت 29 قياديًا وناشطًا من الحركة فى نابلس

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" اليوم الأربعاء إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت عددًا من قياداتها وعناصرها فى مدينة نابلس بالضفة الغربية.إعلان - Ads إعلان - Ads
ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلى عن سبب حملة الاعتقالات فى نابلس.
وأضافت الحركة على موقع المركز الفلسطينى للإعلام التابع لها على الإنترنت "شنت قوات الاحتلال الصهيونى فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة طالت قرابة 29 قياديا وناشطا فى حركة المقاومة الإسلامية حماس."
ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلى عن سبب حملة الاعتقالات فى نابلس.
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