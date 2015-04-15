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حماس: إسرائيل أعتقلت 29 قياديًا وناشطًا من الحركة فى نابلس

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حماس: إسرائيل أعتقلت 29 قياديًا وناشطًا من الحركة فى نابلس حماس: إسرائيل أعتقلت 29 قياديًا وناشطًا من الحركة فى نابلس
قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" اليوم الأربعاء إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت عددًا من قياداتها وعناصرها فى مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأضافت الحركة على موقع المركز الفلسطينى للإعلام التابع لها على الإنترنت "شنت قوات الاحتلال الصهيونى فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة طالت قرابة 29 قياديا وناشطا فى حركة المقاومة الإسلامية حماس."

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلى عن سبب حملة الاعتقالات فى نابلس.
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