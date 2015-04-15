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لو حامل تجنبى آلام الظهر بترك الكعب العالى وعدم قيادة السيارة فترة طويلة

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لو حامل تجنبى آلام الظهر بترك الكعب العالى وعدم قيادة السيارة فترة طويلة لو حامل تجنبى آلام الظهر بترك الكعب العالى وعدم قيادة السيارة فترة طويلة
آلام الظهر أثناء فترة الحمل أحد المشاكل التى تسبب متاعب صحية للمرأة الحامل نتيجة ممارسة بعض العادات الخاطئة.

قال الدكتور عمرو حسن استشارى أمراض النساء والتوليد، إن أغلب النساء لديهن مشكلة ضعف عضلات الظهر نتيجة عدم ممارستهن للنشاط الرياضى، كما أن هناك جزءا آخر مرتبطا بثقافة الجلوس بالوضع السليم والصحيح مما يترتب عليه حدوث مشاكل بالعمود الفقرى تظهر بصورة واضحة فترة الحمل.

آلام الظهر أثناء فترة الحمل


>ويستكمل د. عمرو "كثير من النساء الحوامل تشتكين من شعورهن ببعض الألم بمنطقة أسفل الظهر طوال فترة حملهن نتيجة تحميل وزن الجنين على منطقة الظهر والذى يزداد عند وقوف الحامل لفترات طويلة أو حمل أشياء ثقيلة.

نصائح يجب على الحوامل مراعاتها لتفادى آلام الظهر


>ويتابع د. عمرو قائلا " يجب على الفتيات ممارسة نشاط رياضى قبل الحمل لتفادى آلام الظهر أثناء الحمل، كما يجب على النساء الحوامل ضرورة اتباع بعض الخطوات والإرشادات التالية":
>1)تجنبى الوقوف لفترات طويلة .
>2) عدم ارتداء أحذية كعب عال .
>3) يجب ممارسة مناسبة للحامل لتقوية عضلات الظهر لتفادى آلام الظهر مثل السباحة والمشى والأيروبكس.
>4) تأدية الصلاة وهى جالسة.
>5) استعمال كريمات موضعية لتخفيف الألم.
>6) عدم قيادة السيارة لفترات طويلة.
>7) استعمال وسادات خاصة بالحامل خلف الظهر.

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مصر 365

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