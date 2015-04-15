لو حامل تجنبى آلام الظهر بترك الكعب العالى وعدم قيادة السيارة فترة طويلة

آلام الظهر أثناء فترة الحمل أحد المشاكل التى تسبب متاعب صحية للمرأة الحامل نتيجة ممارسة بعض العادات الخاطئة.

قال الدكتور عمرو حسن استشارى أمراض النساء والتوليد، إن أغلب النساء لديهن مشكلة ضعف عضلات الظهر نتيجة عدم ممارستهن للنشاط الرياضى، كما أن هناك جزءا آخر مرتبطا بثقافة الجلوس بالوضع السليم والصحيح مما يترتب عليه حدوث مشاكل بالعمود الفقرى تظهر بصورة واضحة فترة الحمل.

آلام الظهر أثناء فترة الحمل

نصائح يجب على الحوامل مراعاتها لتفادى آلام الظهر