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لمريض الحساسية.. كيف تحمى نفسك فى فترة تغيير الفصول؟

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لمريض الحساسية.. كيف تحمى نفسك فى فترة تغيير الفصول؟ لمريض الحساسية.. كيف تحمى نفسك فى فترة تغيير الفصول؟
خلال هذه الأيام مع الاحتفال بأعياد شم النسيم وتغيير الفصول، يصبح بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالحساسية الجلدية.

وفى هذا السياق تقول الدكتورة حنان الكحكى، أستاذ الأمراض الجلدية، إن الأشخاص المصابين بحساسية الأنف والصدر أو أزمات الربو، عند تناولهم الأسماك المملحة وتعرضهم لتغيرات الفصول، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالحساسية الجلدية والتى تظهر على هيئة طفح جلدى وحكة شديدة فى الجلد.

وتشير د. حنان الكحكى إلى أنه تظهر أعراض الحساسية عند تناول الأسماك المملحة، نتيجة للأملاح التى تحدث احتباسًا للماء فى الجسم ما ينتج عنها حكة وانتفاخ فى الوجه والعينين، كما أنها تسبب أيضًا غلق مسام الوجه ما يساعد على زيادة حبوب البشرة.

وتضيف أستاذ الأمراض الجلدية أنه يجب على مرضى الحساسية تناول الأدوية الخاصة بالمرض، كأدوية الكورتيزون وغيرها كبخاخة الصدر، وذلك للوقاية من الإصابة بحساسية تغيير الجو والأكلات المملحة.

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