الفصل بين العمل ووقت الراحة يجنب الإصابة بالضغط والسكر والذبحة الصدرية

كثير منا، يقضون معظم أوقاتهم فى العمل ولا يفصلون بين العمل والراحة، فدائمًا ما تكون معظم أوقاتهم للعمل فقط، ما يتسبب فى الإصابة ببعض الأمراض والتأثير على صحتهم.

وحول هذا يوضح الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى جامعة المنصورة، أن من الأخطاء الشائعة عند الكثيرين، مزج العمل بالراحة فلا يستطيع الشخص أخذ قسط من الراحة حيث ينشغل بمشكلات العمل بعد الانتهاء منه، وهو ما يجعله أكثر عرضة لضغوط الحياة والقلق والتوتر والاكتئاب.

يتابع أيضًا أن الأشخاص الذين يقضون يومهم للعمل فقط دون أخذ قسط للراحة، يعرضهم ذلك للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكر والذبحة الصدرية، لتعرضهم لتوتر وضغط بشكل دائم.

ويوصى أستاذ الأمراض النفسية الأشخاص الذين لا يفصلون بين العمل والراحة، بضرورة تنظيم ساعات العمل والفصل بين أوقات العمل الرسمية والراحة، وبعد الانتهاء من العمل لا يجب الانشغال بمشكلاته وأحداثه.