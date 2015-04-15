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"الوادى الجديد" تستضيف مؤتمر أدباء اليوم الواحد بإبداع الواحات

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"الوادى الجديد" تستضيف مؤتمر أدباء اليوم الواحد بإبداع الواحات "الوادى الجديد" تستضيف مؤتمر أدباء اليوم الواحد بإبداع الواحات
تستضيف محافظة الوادى الجديد نهاية الأسبوع الحالى مؤتمر اليوم الواحد بالوادى الجديد تحت عنوان "اتجاهات الإبداع فى الواحات" والذى ينظمه إقليم وسط الصعيد الثقافى بأسيوط، والذى يرأسه الناقد عبدالحافظ بخيت، وحسين عبدالمنعم أمينا عامًا للمؤتمر والذى تقام فعالياته بمدينة الخارجة وتتضمن ثلاثة محاور، وهى دلالة الشكل والاتجاه الإبداعى فى قصيدة الفصحى للدكتور أحمد الصغير، والصورة الشعرية فى شعر العامية بالواحات للدكتور محمود فرغلى، والتراث الشعبى وأثره على الإبداع للباحث عماد القضاوى.

وقال عبد الحافظ بخيت إن المؤتمر يناقش ديوان "وكما يحلم طفل" للشاعر حسين بشندى، وديوان "أنشودة البداية" للشاعر رشاد عزقل، وديوان "حتى ثمالة الهوى" للشاعرة انتصار أحمد حسين، وديوان "الغرد كراسى" للشاعر عادل أحمد على، وديوان "بنت بتعدى السور" للشاعرة أمل منصور، وديوان "شبابيك على البحرى" للشاعر بسام منجى، وذلك بمشاركة الأدباء أشرف عتريس "المنيا" سعد توفيق "أسيوط".

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مصر 365