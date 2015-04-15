بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 19 أبريل الجارى

أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنيا عن مشاركة المديرية فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى ستبدأ فى 19 إبريل 2015 ولمدة أربعة أيام، فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأضاف الدكتور نصيف الحفناوى أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات ويتم التطعيم بفرق متحركة من منزل إلى منزل بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالمنشآت الصحية وبعض المواقع الأخرى المختارة، ويبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم بمحافظة المنيا داخل هذه الفئة (857497) طفلا، ويصل عدد الفرق التى ستقوم بأعمال التطعيم إلى(2500) فرقة تتضمن ما يقرب من (2000) فرقة متحركة.