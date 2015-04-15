دفاع "أبو إسماعيل": الاستشكال على سجن موكلى 7 سنوات فور صدور الحيثيات

قال المشير أحمد رئيس هيئة الدفاع عن حازم صلاح أبو إسماعيل، إن هيئة المحكمة لم تستمع لمرافعة الدفاع خلال الجلسة التى عقدت أمس، ولم تفصل فى طلب حضور المتهم للمحكمة شخصيا، باعتباره محامى نقض، وهو الذى حرر مذكرة الطعن بنفسه، ويرغب فى الحضور، لتفصيل ما ورد بالمذكرة من أسباب.

وأضاف دفاع أبو إسماعيل لـ"اليوم السابع" أنه تفاجأ بعدم منحه فرصة المرافعة بجلسة الحكم، مؤكدا أنه سيتقدم باستشكال على الحكم خلال ٦٠ يوما عقب تسلمه صورة من منطوق الحكم.

كانت الدائرة "د" بمحكمة النقض قد رفضت الطعن المقدم من دفاع الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بسجنه ٧ سنوات فى قضية تزوير جنسية والدته، وقررت تأييد الحكم الصادر ضده.