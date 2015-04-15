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المئات يتظاهرون في أمريكا ضد “وحشية الشرطة”

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المئات يتظاهرون في أمريكا ضد “وحشية الشرطة” المئات يتظاهرون في أمريكا ضد “وحشية الشرطة”

تظاهر مئات الأشخاص في نيويورك ضد وحشية الشرطة وذلك بعد مقتل شخصين أسودين مؤخرا في الولايات لمتحدة وقد أعاق المتظاهرون حركة المرور لبعض الوقت على جسر بروكلن.

كذلك من المقرر أن يتظاهر عشرات الأشخاص في الولايات المتحدة خصوصا في لوس أنجلوس غرب وشيكاغو شمال.

وفي نيويورك، رفع المتظاهرون ومعظمهم من الشبان، سود ومتحدرين من أصل لاتيني وبيض، يافطات كتب عليها “أوقفوا جرائم الشرطة” أو “حياة السود ليست بخثة”.

وطالبوا بالعدالة للسود الذين قتلهم رجال الشرطة خلال الأشهر الماضية.

وانطلق المتظاهرون من شارع يونيون سكوير في جنوب مانهاتن بدعوة من منظمة “ستوب ماس اكرنيشن ناتورك”.

وكان من المقرر أن يتوجهوا إلى مقر الشرطة ولكن بعضهم توجه إلى جسر بروكلن ما أعاق حركة المرور.

واعتقلت الشرطة العديد منهم، حسب ما قالت ديبرا سويت إحدى الذين نظموا المظاهرة.

وقال مصدر آخر من المنظمين إن الشرطة أطلقت النار على أكثر من 90 شخصًا أعزلا يناير.

أ ف ب

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