بالصور: سيدتي نت في عرس عصام بريدي

ودع لبنان اليوم الممثل الشاب عصام بريدي في عرس حزين وشعبي، اختلطت فيه مشاعر الفرح بالحزن، لا مأتم كما ارتأى أخاه الإعلامي وسام بريدي وصف هذا اليوم.

وغصت بلدة فيطرون التي تقع في قضاء كسروان في لبنان بحشود جماهيرية تنوعت بين إعلامية وسياسية وفنية، حضرت لإلقاء نظرةأخيرة على جثمان الراحل عصام بلباس أبيض، وحرص الأغلبية على حمل الورود البيضاء.

على أصوات المفرقعات النارية والزغاريد حضرّ جثمان الراحل عصام إلى مسقط رأسه في بلدته "فيطرون"، وأقيمت الصلاة على راحة نفسه في كنيسة "مار جريوس" عند الساعة الرابعة عصراً، وغصت البلدة بمحبي عصام من أصدقائه الممثلين الذين رفض بعضهم الإدلاء بأي تصاريح صحفية بسبب حزنهم وصدمتهم من واقعة موته.

ومن أبرز الحاضرين: وائل جسار، غسان صليبا، نقولا الأسطا، دينا حايك، ماغي بو غصن، طوني عيسى، ليليان نمري، وسام الأمير، كارمن لبس، باميلا الكيك، داليدا خليل، زياد برجي، ميشال قزي، إضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين ووجوه سياسية.