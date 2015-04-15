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تقوية عضلات الذراع تقى من إصابات الكوع للاعبى البيسبول

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تقوية عضلات الذراع تقى من إصابات الكوع للاعبى البيسبول تقوية عضلات الذراع تقى من إصابات الكوع للاعبى البيسبول
أشارت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون أن قوة عضلات الذراع قد تلعب دورا كبيرا فى خفض خطر إصابات الكوع للاعبى البيسبول.

• مخاطر إصابة الكوع

وأظهرت الدراسة أن رمى الكرة بقوة يمكن أن يتسبب فى رفع مخاطر إصابة الكوع لدى لاعبى البيسبول، لكن هذا يتوقف على مدى قوة وقدرة عضلاتهم.

• تمارين تقوية الذراعين

وقال مؤلف الدراسة جيمس بوفى، خريج الهندسة الطبية الحيوية من جامعة نورث وسترن الأمريكية، إن تمارين تقوية الذراعين تساعد على تفادى وقوع إصابات الكوع.

• فوائد قوة العضلات

وأوضح كبير مؤلفى الدراسة ويندى موراى، وهو أستاذ الهندسة الطبية الحيوية، أن قوة العضلات والأربطة، يحافظ على العظام معًا، مشيرًا إلى أن إصابات الكوع هى مشكلة كبيرة فى لعبة البيسبول.
>وجاءت نتائج الدراسة على الإنترنت مؤخرا فى دورية حوليات مجلة الهندسة الطبية الحيوية، كما نشرت بالموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، وذلك فى الرابع عشر من شهر أبريل الجارى.

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