لمرضى الذئبة الحمراء.. تناول الأسماك المملحة يعرضكم للخطر

يفضل الكثيرون تناول الأسماك المملحة، لكن يوجد بعض المرضى الذين يعانون من الأمراض الروماتيزمية ويمثل تناولهم لهذه الأكلات خطرًا عليهم.

يقول الدكتور عادل محمود، أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم والأمراض المناعية بجامعة عين شمس، إن من يعانون من أمراض روماتيزمية ومناعية، من الممكن أن يتناولوا الأسماك المملحة، لكن بالنسبة لمرضى الذئبة الحمراء والالتهاب المناعى للأوعية الدموية، الذين يؤثر مرضهم على وظيفة الكلى والقلب، فى هذه الأحوال ينصح بعدم تناولهم للأسماك المملحة، لأنها تتسبب فى حدوث مضاعفات تؤثر على الصحة.

يتابع د. عادل محمود، أنه عند تناول هؤلاء المرضى للأسماك المملحة، يحدث جفاف الجسم وفقدان الكثير من الأملاح والشعور بالعطش، مما يؤدى إلى الرغبة فى تناول الماء والسوائل، فينتج عنه حمل زائد على القلب والكليتين ويتسبب فى حدوث خلل بوظائفهما.

ويؤكد أن هناك بعض الأعراض التى تدل على تأثير تناول الأسماك المملحة على مرضى الذئبة الحمراء والالتهاب المناعى للأوعية الدموية، ومنها تورم القدمين والجفون وارتفاع ضغط الدم، مما يؤثر ذلك على المرض وتطوره.

ويشير أستاذ الأمراض الروماتيزمية والمناعية إلى أنه عند تناول هذه الأكلات وحدوث بعض المشاكل، فيجب التوجه للطبيب المختص لإعطاء المريض مدرات للبول للتخلص من الأملاح فى الجسم.

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