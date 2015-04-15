صعوبة التنفس والشخير من علامات إصابة طفلك باللحمية

لحمية الأطفال

أسباب إصابة الأطفال باللحمية

أعراض إصابة الأطفال باللحمية

مضاعفات اللحمية

اللحمية أحد أمراض الأنف التى يصاب بها كثير من الأطفال لأسباب وعوامل عديدة ومنها حساسية الأنف، كما تساهم اللحمية فى تغيير ملامح وجه الطفل نتيجة التنفس بواسطة الفم.>قال الدكتور يحيى محمد النجار طبيب الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حلوان التعليمى، إن اللحمية هى عبارة عن نسيج زائد يوجد بالبلعوم الأنفى خلف الأنف مباشرة وتتضخم اللحمية بالأطفال عند بلوغهم سن المدرسة أو ما قبلها.>ويستكمل الدكتور يحيى قائلا: "أسباب تضخم اللحمية بالأطفال وجود حساسية بالأنف منذ سن صغيرة مما يساهم فى تهيج نسيج اللحمية وتضخمها".>ويتابع د. يحيى: "هناك بعض الأعراض تصاحب إصابة الأطفال باللحمية وأهمها:>1)صعوبة التنفس بشكل عام وخاصة أثناء الرضاعة.>3) الشخير أثناء النوم الذى تطلق عليه الأمهات " الخنفرة" لحديثى الولادة.>3) تكرار نزلات البرد وعدم الاستجابة للعلاجات الاعتيادية.>وأشار د يحيى: " تسبب إصابة الطفل باللحمية منذ الصغر ولفترة طويلة إلى تغيرات شكل الأنف والفم مثل بروز الأسنان الأمامية وكذلك ارتفاع الشفة العلوية والفم المفتوح دائما".

لذلك ينصح د. يحيى "فى حال ملاحظة الأمهات للأعراض السابق ذكرها بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص للكشف الإكلينكى وإجراء بعض الفحوصات مثل الآشعة على اللحمية، ووصف بعض مضادات الحساسية لتصغير حجم اللحمية التى فى الأغلب يتم اللجوء لاستئصالها جراحيا لتفادى تعرض الطفل لإصابة بمضاعفات وتغير ملامح الوجه.