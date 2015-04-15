بالفيديو.. الشوباشي: «99% من عاهرات مصر محجبات»

قال الكاتب شريف الشباشي إن «99% من عاهرات مصر محجبات»، وذلك في فيديو عرضه الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «البيت بيتك»، على قناة Ten، مساء الثلاثاء.

وأثارت دعوة الكاتب الصحفى شريف الشوباشى، التي دعا من خلالها فتيات مصر إلى خلع الحجاب في تظاهرة عامة بميدان التحرير خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، جدلاً واسعًا، في المجتمع المصري.

وانتقدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، الهجوم على شقيقها الكاتب الصحفي شريف الشوباشي بسبب دعوته لخلع الحجاب.

وقالت «الشوباشي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «وماذا بعد؟»، على قناة «LTC»، مع الإعلامية رولا خرسا، مساء الثلاثاء: «زي ما الناس بتدعو لإرتداء الحجاب، برده فيه ناس بتدعو لخلعه، واللي هيحاسبني ربنا».

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