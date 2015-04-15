أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالفيديو.. الشوباشي: «99% من عاهرات مصر محجبات»

Google+ Print
بالفيديو.. الشوباشي: «99% من عاهرات مصر محجبات» بالفيديو.. الشوباشي: «99% من عاهرات مصر محجبات»

قال الكاتب شريف الشباشي إن «99% من عاهرات محجبات»، وذلك في عرضه الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «البيت بيتك»، على قناة Ten، مساء الثلاثاء.

وأثارت دعوة الكاتب الصحفى شريف الشوباشى، التي دعا من خلالها فتيات مصر إلى خلع الحجاب في تظاهرة عامة بميدان التحرير خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، جدلاً واسعًا، في المجتمع المصري.

وانتقدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، الهجوم على شقيقها الكاتب الصحفي شريف الشوباشي بسبب دعوته لخلع الحجاب.

وقالت «الشوباشي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «وماذا بعد؟»، على قناة «LTC»، مع الإعلامية رولا خرسا، مساء الثلاثاء: «زي ما الناس بتدعو لإرتداء الحجاب، برده فيه ناس بتدعو لخلعه، واللي هيحاسبني ربنا».

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا