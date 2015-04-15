بدء حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالأقصر 19 إبريل الجارى

أعلنت مديرية الصحة بالأقصر عن بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بدءا من يوم 19 إبريل الأحد القادم ولمدة أربعة أيام.

وقالت الدكتورة رقية ناصر، مدير الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة: إن الحملة تستهدف جميع الأطفال المصريين والأجانب بالمحافظة، وذلك بمركز رعاية الأمومة والطفولة بالأقصر والوحدات الصحية والمراكز الخاصة بالتطعيم بمدن ومراكز المحافظة من سن يوم حتى 5 سنوات لرفع مناعتهم بإعطائهم جرعة إضافية للجرعات الروتينية الستة التى يتم إعطاؤها للأطفال، ولا توجد أية موانع للتطعيم، وأشارت إلى وجود فرق ثابتة ومتحركة لتغطية المراكز والوحدات الصحية.

وناشدت الدكتورة ناهد محمد أحمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جميع الأمهات والآباء بتطعيم أطفالهم للوقاية من مرض شلل الأطفال والحفاظ على النجاح، الذى حققته مصر بإعلان أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال.