مجالس إدارات الجمعيات الأهلية يطالبون بتكافؤ الفرص فى منح فريضة الحج

أعرب عدد من مجالس إدارات الجمعيات الأهلية بمحافظة الشرقية عن استيائهم الشديد من جراء عدم تكافؤ فرص منح الحج كل عام.

وقال سمير سالم أمين صندوق جمعية تنمية المجتمع بحى النصر وعضو بجمعية إشراف كفر صقر أنه لا توجد عدالة فى توزيع فرص الحج على الجمعيات الأهلية.

وأضاف أنه منذ سنوات طويلة يرسل أسماء الراغبين فى أداء فريضة الحج عن طريق الجمعيات الأهلية ولم يحظى أحدا من المتقدمين عن طريق الجمعيتان اللتان يعمل بهما فى حين تحصل الجمعية الخيرية الإسلامية بكفر صقر سنويا بنصيب الاسد مما يؤكد عدم عدالة توزيع التأشيرات.

وأضاف عبد المجيد محمد أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية ال صديق لتنمية المجتمع بأبو كبير. أن ما يحدث يجعل الأعضاء بالجمعيات يتساءلون عن سبب استبعادهم ومنح آخرين، فهناك جمعيات يتم قبو ل أكثر من 8 أفراد بخلاف المرافقين وكذلك الفرد الواحد يحصل على منحة الحج أكثر من مرة فى حين لا تحصل جمعيات أخرى على فرصة حج واحدة منذ إنشائها.

وناشد محمد سليم رئيس جمعية الإشراف الخيرية بكفر صقر الدكتورة غادة والى النظر لجميع الجمعيات وتوزيع حصص المحافظة بالتساوى على كل الجمعيات وان يكون الاختيار لكل جمعية حسب حصتها من أعضاء الجمعية العمومية وليس بشكل عشوائى.

من جانبه أكد المحاسب توفيق حماد مستشار محافظ الشرقية للعمل الأهلى أن مديرية الشئون الاجتماعية ترسل كشوف الأسماء من المتقدمين عن طريق الجمعيات الأهلية إلى مؤسسة الحج والعمرة بالقاهرة والتى تتغذ عن طريق الحاسب الآلى بالأسماء، ويقوم الحاسب بالاختيار العشوائى وليس لأحد دخل فى الاختيار.