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"القومى لحقوق الإنسان": رفضنا توصيات مؤتمر جينيف بشأن المثليين

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"القومى لحقوق الإنسان": رفضنا توصيات مؤتمر جينيف بشأن المثليين "القومى لحقوق الإنسان": رفضنا توصيات مؤتمر جينيف بشأن المثليين
أعرب الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن تضامنه واحترامه لقرار محكمة القضاء الإدارى بأحقية وزارة الداخلية فى طرد الأجانب المثليين جنسيًا من ، ومنعهم من دخول البلاد، مؤكداً أن الحكم يأتى بما يتوافق مع الدين والعرف وأن المجلس القومى لحقوق الإنسان يرفض كل ما يتعارض مع الدين، مؤكداً أن وضع المثليين جنسياً مرفوض دينياً وإستيراتيجياً وحقوقياً.

وقال الدكتور صلاح سلام لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان رفض فى مؤتمر جينيف العالمى لحقوق الإنسان كل التوصيات التى تتعارض مع الدين، لافتا أن بعض الدول قالت إن مصر لا تحترم حقوق المثليين جنسياً ويجب أن تتغير فكرتها عنهم، الأمر الذى أدى إلى رفض ممثلى مصر فى المؤتمر لهذة التوصية، كما رفضوا أيضاً توصية إلغاء حكم الإعدام ومساواة الرجل والمرأة فى الميراث وكل ما يتعاض مع الدين من توصيات.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت بأحقية وزارة الداخلية فى طرد الأجانب المثليين جنسيًا من مصر، ومنعهم من دخول البلاد، وصدر الحكم بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع (ر.ق) ليبى الجنسية من دخول البلاد، بسبب أنه مثلى الجنس، واعتياده ممارسته فى مسكنه بالأراضى المصرية، ورفضت الدعوى التى أقامها المدان والمطالبة بإلغاء القرار.

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