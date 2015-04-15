النيابة: مأمور الضرائب المقتول من الصعيد وجاء لقضاء بعض الحاجات بالقاهرة

طلب أسامة حنفى مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة، تحريات الامن فى واقعة العثور على جثة مأمور ضرائب مقتول داخل شقة بمنطقة فيصل، وتبين أن المجنى عليه من الصعيد وجاء لمحافظة الجيزة لقضاء حاجة ما كما أمرت النيابة بتشريح ودفن الجثة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الشقة التى عثر بداخلها على جثة المجنى عليه، ملك شخص من محافظة المنيا أيضا، ويقوم مالك الشقة بتأجيرها بشكل يومى للأشخاص الذين يتوافدون من المحافظة لقضاء أغراضهم، ويسلمون مفتاح الشقة مرة أخرى عقب الانتهاء من عملهم وأشغالهم بالقاهرة والجيزة.

وبحسب المعاينة المبدئية التى أجرتها النيابة، تبين أن المجنى عليه يدعى "محمد أ"، يقطن بمحافظة المنيا، وقد وجد مقتولا على الأرض، مكبل الرجلين، واليدين بالأحبال، ومكمم الفم، كما تبين أن هناك آثار تعذيب فى أنحاء متفرقة بجسده، وآثار الضرب بآلة حادة على رأسه.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة مأمور الضرائب المقتول داخل شقة بمنطقة فيصل.