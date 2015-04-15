“داعش” يخترق حساب إذاعة “نجوم إف إم” على ” تويتر”

تعرض حساب إذاعة نجوم” إف إم “، لعملية قرصنة من جانب أحد أنصار تنظيم داش الإرهابى منذ دقائق وغير الحساب صورته الرئيسية من شعار الإذاعة لصورة بيضاء اللون.

وكتب الحساب، فى أول تغريداته بعد عملية القراصنة، “بسم الله معز المؤمنيين ومذل المشركين الصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، أما بعد فهذا الحساب أصبح فى عهدة الإدارة الجديدة”.

وفى تغريدة آخرى قال: “الدولة الإسلامية” باقية رغم أنف الحاقدين لأنها أمل الأمة ومجدها القادم. وظل الحساب، ينشر بعض الصور والروابط الخاصة بالدولة الإسلامية بأكثر من لغة.