أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“داعش” يخترق حساب إذاعة “نجوم إف إم” على ” تويتر”

Google+ Print

نجوم إف إم تعرض حساب إذاعة نجوم” إف إم “، لعملية قرصنة من جانب أحد أنصار تنظيم داش الإرهابى منذ دقائق وغير الحساب صورته الرئيسية من شعار الإذاعة لصورة بيضاء اللون.

وكتب الحساب، فى أول تغريداته بعد عملية القراصنة، “بسم الله معز المؤمنيين ومذل المشركين الصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، أما بعد فهذا الحساب أصبح فى عهدة الإدارة الجديدة”.

وفى تغريدة آخرى قال: “الدولة الإسلامية” باقية رغم أنف الحاقدين لأنها أمل الأمة ومجدها القادم. وظل الحساب، ينشر بعض الصور والروابط الخاصة بالدولة الإسلامية بأكثر من لغة.

اختراق داعش لنجوم اف ام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا