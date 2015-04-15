بالصور.. ” داعش ” يخترق حساب «نجوم إف إم» على ” تويتر “



> اخترق فرع تنظيم داعش الإرهابي، الذي يطلق على نفسه «ولاية سيناء» حساب إذاعة «نجوم إف إم» الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حيث نشر صور وفيديوهات وتغريدات عن التنظيم.

وخاطب «داعش» أهل مصر عبر حساب إذاعة الأغاني، ناشرًا السيرة الذاتية لزعيمهم أبوبكر البغدادي، كما حرضوا المصريون على «الجهاد» قائلين تعليقًا على صورة للرئيس الأسبق محمد مرسي محبوسًا «أهلنا وتيجان رؤوسنا في مصر

جربتم الإخوان المسلمين فماذا جاءكم من ورائهم غيرالذل والمهانة لا عز لكم إلا بالجهاد».