ليلة_الابطال - بالفيديو .. بوفون بطل السيدة العجوز في فوز مقلق ليوفنتوس على موناكو

تألق جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس وحافظ على نظافة شباكه أمام ضيفه موناكو في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء وفاز أصحاب الأرض 1-0.

سجل هدف المباراة أرتورو فيدال من ركلة جزاء مشكوك في صحتها بالدقيقة 56 بعد عرقلة لألفارو موراتا من حدود منطقة الجزاء. (شاهد الهدف)

ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب لويس الثاني.

وشهدت المباراة تألق المخضرم بوفون صاحب الـ37 عاما وحافظ على نظافة شباكه في أكثر من فرصة خطيرة.

خطورة موناكو

نجح بوفون في التعامل بثبات مع أربع فرص على مرمى يوفنتوس من قبل موناكو، ولكن رغم هذا كان الفريق الملقب بـ"السيدة العجوز" قريبا من التسجيل مرتين.

أخطر فرص المباراة بدأت في البداية من جانب موناكو .. كرة عرضية وصلت إلى يانيك كارسكو سددها أرضية ولكن بوفون أمسك بها. (شاهدها)

وتصويبة بعيدة المدى في الشوط الثاني على مرمى يوفنتوس، حولها بوفون لركنية، وأخرى قريبة من داخل الست ياردات.

وعلى الجانب الآخر، كان فيدال قريبا من تسجيل هدف في الشوط الأول من انفراد تام ولكنه سددها عالية. شاهدها

وسبقه كارلوس تيفيز بتحويل كرة عرضية بباطن القدم بدل من تصويبها بقوة، إلا أنه أبى وفضل توجيهها بباطن القدم ضعيفة. (شاهدها)

وحافظ يوفنتوس على هدفه الذي سجله فيدال من ركلة جزاء جدلية حتى نهاية المباراة، ليسافر فرنسا باحثا على نظافة شباكه من أجل العبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.