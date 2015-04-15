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#ليلة_الابطال - ماريو سواريز: الحكم كان سيئا للغاية

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#ليلة_الابطال - ماريو سواريز: الحكم كان سيئا للغاية #ليلة_الابطال - ماريو سواريز: الحكم كان سيئا للغاية

(إفي): قال لاعب وسط أتلتيكو مدريد ماريو سواريز أن الحكم الصربي ميلوراد مازيتش الذي أدار مباراة فريقه وريال مدريد بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي على ملعب فيسينتي كالديرون كان سيئا للغاية.

وقال سواريز في تصريحات للتليفزيون الإسباني "لا يمكن تعيين حكم صربي لادارة مثل هذه النوعية من المباريات، أتمنى أن يكون حكم مباراة العودة أفضل".

وأضاف اللاعب "هذا ليس عذرا، إنه مجرد تعليق، لم يكن الحكم على قدر الحدث".

وأشار إلى أن التعادل السلبي بين الفريقين يترك كل الاحتمالات قبل لقاء العودة مفتوحة.

وأردف ماريو "في العام الماضي سافرنا لتشيلسي بعد التعادل سلبيا"، في إشارة لنصف نهائي العام الماضي حينما فاز الأتلتي خارج الديار على الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف لواحد.

وتابع اللاعب "لاحت لنا فرص ولكن لم نستغلها، سنذهب لهناك (سانتياجو برنابيو) من أجل الفوز، المباراة كانت ندية لأن الفريقين يعرفان بعضهما جيدا".

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