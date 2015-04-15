ليلة_الابطال - كاسياس: الحكم أدى مباراة جيدة من وجهة نظري

(إفي): اعتبر ايكر كاسياس حارس ريال مدريد عقب التعادل سلبيا مع مواطنه أتلتيكو مدريد على ملعب فيسنتي كالديرون في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أن الحكم الصربي ميلوراد مازيتش أدى مباراة جيدة وكان موفقا في قراراته.

وتختلف وجهة نظر كاسياس مع لاعب وسط الأتلتي ماريو سواريز التي اعتبر فيها أن الحكم الذي أدار المباراة كان سيئا للغاية.

وقال قائد الريال "الحكم أدار مباراة جيدة بالنسبة لي، اذا ما حللنا كل كرة، سأقول أنني لم أكن لأتخذ قرارات أكثر قسوة منه، ولكنه مستواه كان جيدا بالنسبة للفريقين، ولا أعتقد أيضا أنه كان أبرز ما في المباراة".

وأشار الحارس إلى أن كل الاحتمالات ستكون مفتوحة في مباراة العودة على ملعب سانتياجو برنابيو الأسبوع المقبل حيث توقع مواجهة جميلة وجذابة.

ويرى كاسياس أن فريقه كان يستحق الخروج متقدما عقب نهاية الشوط الأول من المباراة ولكنه أشاد في نفس الوقت بمستوى حارس الأتلتي يان أوبلاك.