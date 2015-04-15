ليلة_الابطال.. 4 أشياء تعلمناها من دربي مدريد

انتهت الجولة الأولى من موقعة أتليتكو وريال مدريد بالتعادل السلبي ليصبح على الفريقين الدخول في صراع قوي إيابا على سانتياجو بيرنابيو.

طرفا نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي اصطدما مجددا لكن في ربع النهائي، ولكن ما هي الأشياء التي تعلمناها من تلك المباراة؟.

1 - وينه جاريث بيل

جاريث بيل هذا الموسم وتحديدا مع بداية الدور الثاني أصبح شبحا للاعب الذي قدم أداء طيبا الموسم الماضي ومنح الفريق هدف التقدم في النهائي وهدف لقب الكأس أيضا.

بيل أهدر برعونة هدفا محققا من انفراد تام، ولم يشكل خطورة على مرمى أتليتكو.. هل على أنشيلوتي التدخل تكتيكيا لإنقاذ موسم بيل أم نفسيا؟

بيل أصبح لغزا كبيرا لا يفهمه سوى اللاعب نفسه الذي لا يلعب بهذا السوء مع منتخب بلاده ويلز.

2 - هل يدفع أنشيلوتي الثمن؟

إيقاف مارسيلو بعد حصوله على إنذار في مباراة الذهاب، ربما يدفع ريال مدريد ثمن هذا الأمر غاليا.

أنشيلوتي قرر عدم الاعتراف بكوينتراو ليصبح أربيلوا ربما الأقرب لشغل هذا المركز وهذا ربما يكون الخبر الأسوأ لجماهير الملكي هذه الليلة والسبب مدرب الفريق.

3 - مانزوكيتش وتوريس

ربما مانزوكيتش يمتلك من القوة البدنية القدر الكافي لجعل مدرب كدييجو سيميوني يشركه من أجل أن "يتخانق" مع دفاع ريال مدريد، دون أن نغفل قدراته كهداف بالطبع.

لكن على الناحية الفنية توريس كان أفضل منه كثيرا، النينيو يتحرك كثيرا ويشكل صداعا في رأس راموس وفاران قلبي الدفاع.. ربما من الأفضل أن يبدأ أساسيا في موقعة الإياب.

4 - أوبلاك Vs كاسياس

كانت مباراة رائعة بين الحارسين، خاصة جان أوبلاك من أتليتكو الذي أنقذ مرماه من أهداف محققة بداية من انفراد بيل ثم تسديدته البعيدة وتسديدات جيمس الماكرة.

أما كاسياس فكان على قدر المسؤولية في الدربي أنقذ ريال مدريد مرتين خاصة في الدقائق الأخيرة.