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ضبط 25 مصريًا حاولوا دخول ليبيا بطريقة غير مشروعة عبر السلوم

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ضبط 25 مصريًا حاولوا دخول ليبيا بطريقة غير مشروعة عبر السلوم ضبط 25 مصريًا حاولوا دخول ليبيا بطريقة غير مشروعة عبر السلوم
تمكنت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، أمس الثلاثاء، من ضبط 25 مصريًا عند محاولتهم تسلل الحدود ودخول الأراضى الليبية بطريقة غير مشروعة غربى مدينة السلوم.

كان مدير أمن مطروح، اللواء العنانى حمودة، قد تلقى إخطارًا بضبط 25 متهمًا بينهم 6 من البحيرة و8 من قنا و3 من الفيوم و7 من سوهاج و1 من الشرقية، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية فى طريقهم إلى الأراضى الليبية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم وجارٍ العرض على النيابة.

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مصر 365