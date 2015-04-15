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نقيب ” عمال النظافة” : القاهرة تنتج يوميا 11 ألف طن قمامة.. و20 مليون جنيه لحل الأزمة

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نقيب ” عمال النظافة” : القاهرة تنتج يوميا 11 ألف طن قمامة.. و20 مليون جنيه لحل الأزمة نقيب ” عمال النظافة” : القاهرة تنتج يوميا 11 ألف طن قمامة.. و20 مليون جنيه لحل الأزمة


> قال شحاته المقدس، نقيب الزبالين، إن ما يقرب من 11 ألف طن قمامة ينتج عن محافظة القاهرة فقط بشكل يومي، موضحا أن 5 آلاف طن تمثل مواد صلبة يتم إعادة تدويرها، و5 آلاف طن تمثل مواد عضوية كان يتغذى عليها الخنازير قبل إعدامهم، وألف طن يدفن في أماكن جمع القمامة.

وأضاف «المقدس» خلال حواره لبرنامج «السادة المحترمون» الذي يعرض على شاشة «أون تي في»، الثلاثاء، أنه على الدولة تجاهل وجود الشركات الأجنبية إذا أرادت حل مشكلة القمامة بالشوارع.

وعرض نقيب الزبالين فكرته لحل مشكلة القمامة وهي ضخ مبلغ 20 مليون جنيه في هيئات النظافة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لشراء لودرات وسيارات نقل ونصف نقل لجمع القمامة.

وطالب بتخصيص قطع أرض في كل محافظة لتكون بمثابة محطات لجمع القمامة ليلقي بها الأهالي القمامة ليسهل جمعها، مؤكدا أن ذلك سيحل مشكلة تراكم القمامة في الشوارع.

 

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