بالصور.. أبناء "الصنافين" يحولون مركز شباب من «خرابة» لنادٍ متطور بالشرقية

فى تجربة إيجابية فريدة من نوعها تعكس روح العمل الجماعى، وضرورة مشاركة الشباب فى تطوير المجتمع، قام العشرات من شباب قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية والتى يقدر عدد سكانها بحوالى 60 ألف نسمة، بتطوير مركز شباب قريتهم بالجهود الذاتية، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وضربوا أروع مثل للشباب المتحمس والغيور على قريته.

وقال المحاسب مدحت عبدالمجيد أحد أهالى القرية أن المركز منذ عام كان أشبه بالخرابة حيث كان وكرا لتجار المخدرات والخارجين عن القانون، وهو ما استفز أهالى القرية الذين طالبوا مديرية الشباب والرياضة بالتدخل بتعيين مجلس لإدارة قادر على تطوير المركز باعتباره المتنفس الوحيد لشباب القرية.

وأضاف المحاسب مدحت عبد المجيد أن مديرية الشباب استجابت لرغباتهم، وقامت بتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة أحد أبناء القرية ولاعب كرة القدم بالفريق الأول للمركز عبدالعزيز شاهين، والذى استطاع أن يجمع الشباب حوله ويستغل طاقتهم فى تطوير مركز الشباب، وتحويله من خرابة إلى نادى متطور به ملعب خماسى وكافتريا وكل احتياجات الشباب، مشيرا إلى أن شباب القرية قام بجمع القمامة من المركز وتنظيفه ودهان حوائطه وتجهيز أرضية الملعب ومبنى المركز التى تهالكت تماما بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

من جانبه قال عبدالعزيز شاهين رئيس مجلس الادارة أن الدولة لن نستطيع بمفردها تغيير الواقع الأليم الذى نعيشه ولابد من تضافر جهود أبناء مصر الأوفياء حتى نستكمل أحداث النهضة المنشودة.

وأضاف شاهين أنه استطاع ومجلس ادارته بالتعاون مع أهالى القرية الذين قدموا تبرعات من إحداث طفرة حقيقة داخل المركز والذى كان بؤرة إجرامية منذ ما يقرب من 12 شهرا.

وناشد شاهين وأعضاء مجلس الإدارة المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بتوفير مولد كهرباء للمركز لكى يستفيد الشباب من ممارسة الأنشطة الرياضية فى الفترة المسائية وخاصة مع قرب حلول فصل الصيف.



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مركز الشباب قبل تطويره



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مركز الشباب بعد تطويره



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جانب من الألعاب بالمركز



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شباب القرية يجمعون القمامة من المركز