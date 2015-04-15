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بالفيديو..الحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات لإطفاء حريق سوق الجملة بأكتوبر

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قال مصدر مسؤل بالحماية المدنية بأكتوبر، إن الغرفة تلقت بلاغاً من المواطنين بإشتعال النيران بسوق الجملة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى، وعلى الفور تم الدفع بعدد 10 سيارت إطفاء الى موقع الحادث، للسيطرة على الحريق.

وأضاف المصدر،أن النيران اشتعلت فى عنبر أقفاص بسوق الجملة بـأكتوبر، والذى تبلغ مساحته ما يزيد عن 500 متر، ويكثف رجال الحماية المدني جهودهم للسيطرة الحريق.

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

- "الحماية المدنية" تسيطر على حريق سوق الجملة بأكتوبر دون إصابات

- بالفيديو..حريق هائل فى سوق الخضار بمدينة 6 أكتوبر

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مصر 365

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