انتقال فريق من المعمل الجنائى لمعاينة حريق "سوق الجملة" ورفع الأدلة

انتقل منذ قليل، فريق من المعمل الجنائى بالجيزة، إلى مقر الحريق الذى اندلع فى الساعات الأولى من صباح اليوم بسوق الجملة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى بـ6 أكتوبر، لرفع الأدلة الجنائية ومعاينة موقع الأحداث للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وكتابة تقرير مفصل عن الواقعة تمهيدا لتسليمه للنيابة العامة للتحقيق فى الأمر.

على جانب آخر أكد مصدر قضائى بنيابة أكتوبر، أن النيابة العامة ستباشر اليوم التحقيق فى الحريق للوقوف على أسبابه وستستمع لعدد من شهود العيان حول الواقعة.

كانت الحماية المدنية بأكتوبر قد تمكنت من السيطرة على النيران التى اشتعلت بعنبر أقفاص تترواح مساحته ما بين 500 – 600 متر داخل سوق الجملة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد الدفع بـ10 سيارات إطفاء وسيارتى إسعاف إلى مكان الحادث، كما تم الانتهاء من عمليات التبريد.

- "الحماية المدنية" تسيطر على حريق سوق الجملة بأكتوبر دون إصابات

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- الحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات لإطفاء حريق سوق الجملة بأكتوبر