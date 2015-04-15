الإعدام شنقًا لـ"عامل" قتل طفلة بعد فشله فى اغتصابها بأسيوط

قضت الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة حازم أحمد محمد حمزة بالإعدام شنقًا، والمتهم بقتل الطفلة إيمان عبد الناصر حمزة بعد محاولته هتك عرضها، والسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لكل من عبد الرحيم أحمد محمد حمزة، وسمر أحمد محمد حمزة، لمساعدتهما له.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الزارع على، وعضوية المستشارين رفعت محمد اللوا، وأيمن عفيفى سالم، وأمانة سر صلاح تمام.

ترجع وقائع القضية إلى يوم 23 مارس 2014، حيث قام المتهم الأول حازم أحمد محمد حمزة، 20 سنة، عامل، باستدراج المجنى عليها إيمان عبد الناصر حمزة، 13 سنة، بعد أن طلب منها شراء علبة سجائر له، وقام باستدراجها إلى داخل حظيرة المواشى الملحقة بمنزله، وحاول التعدى عليها جنسيًا، ولكنه وجد مقاومة منها، وبعد فشله قام بخنقها بقطعة من القماش "إيشارب"، وقام بطعنها عدت طعنات بسلاح أبيض كان بحوزته "سكينة"، وإلقائها داخل خوص بترعة المرة ببنى سميع بأبوتيج.

وقام المتهمان الثانى والثالثة شقيقى المتهم الأول بحرق ملابس المتهم الأول الملطخة بدماء الطفلة المجنى عليها حتى يتخلص من أدلة الجريمة.