سقوط حلاق بحوزته 490 قرص تامول مخدر داخل قطار بمحطة بورسعيد

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المجرى الملاحى، المتمثلة فى أمين شرطة رجب حسن محمد، ورقيب أول سرى إسماعيل شحاتة فرج، من القبض على محمود ك ع م 37 سنة حلاق ومقيم الغربية، بنوع الاشتباه أثناء تواجده بداخل القطار رقم 185 ( سوهاج - بورسعيد) حال دخوله محطة سكك حديد بورسعيد، وعثر بحوزته على 490 قرصا من عقار التامول المدرج بجدول المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم إخطار اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وتحرر المحضر رقم 8/377 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد بورسعيد وتم إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة الشرق لقيده وعرضه على النيابة.