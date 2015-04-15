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مصدر أمنى بالمنوفية: احتواء أزمة أمين الشرطة وضابط الجيش مؤقتا

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مصدر أمنى بالمنوفية: احتواء أزمة أمين الشرطة وضابط الجيش مؤقتا مصدر أمنى بالمنوفية: احتواء أزمة أمين الشرطة وضابط الجيش مؤقتا
أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن المنوفية، انصراف أمين شرطة المرور من ديوان قسم شبين الكوم، وذلك بعد احتواء المشاجرة مع ضابط بالقوات المسلحة مؤقتا، وتحرير محضر إدارى بالواقعة التى شهدتها مدينة شبين بين ضابط جيش وأمين شرطة، بسبب طلب الثانى رخصة القيادة ورفض الأول، وتطورت المشادة الكلامية إلى تشابك بالأيدى.

وأضاف المصدر أن "الأزمة تم احتواؤها داخل ديوان القسم مؤقتا، فيما لم نتأكد ما إذا كان هناك استدعاء لأمين الشرطة من النيابة العسكرية من عدمه، لكن ما نشر عن محاصرة قوة من الجيش لقسم شرطة شبين الكون عار من الصحة".

وكانت مدينة شبين الكوم شهدت مشاجرة بين ضابط جيش وأمين شرطة بإدارة المرور، بعدما طلب أمين الشرطة رخصة القيادة وامتنع الضابط عن إظهارها، وأبلغه بعمله وحدثت مشادة تطورت لتشابك بالأيدى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


>- مشاجرة بين ضابط وأمين شرطة للخلاف على سحب رخصة بالمنوفية

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