بعد شم النسيم.. نظف جسمك من السموم بمشروب الزنجبيل والشعير بالبقدونس

جسمك محتاج تنظيف شامل بعد معركة الفسيخ، نصيحة تقدمها الدكتورة سامية حامد أخصائية التغذية، التى نصحت كل من استمتع بشم النسيم وأعياده، وأسرف فى تناوله لأطعمته وأسماكه الخطيرة.

ويحتاج الجسم لحالة من التنظيف والتنقية الشاملة كنوع من إعادة التأهيل، وعلى حسب تعبير أخصائية التغذية، فالجسم تدخله الكثير من كميات السموم، والأملاح بكميات لا حصر لها، إضافة لما تشكله هذه الأطعمة من عسر هضم، ومشكلات تتعلق بالخمول والكسل، وكلها ناتجة عن زيادة معدل الفطريات الطبيعى المسموح الذى دخل للجسم فجأة وبشكل مركز فى أعياد شم النسيم.

>وهنا تنصح أخصائية التغذية بالمشروبات المنظفة للأمعاء، التى يفضل تناولها "على الريق" صباحا، وتناول الطعام بعدها بما لا يقل عن الساعتين، وبعضها يتمثل فى مشروب الشعير البلدى مضاف إليه الكثير من البقدونس للنكهة وإدرار البول والعرق، ومشروب الزنجبيل، ومشروب القرفة والقرنفل، بجانب مشروبات مسهلة للهضم، كالكراوية، والمغلى الشمر، وكميات من المياه الوفيرة على مدار اليوم.

أما عن الأطعمة المفيدة لتنظيف الجسم تنصح أخصائية التغذية بتناول، شوربة الخضار والكرنب، وشوربة البسلة والجزر، إضافة إلى مشروب العسل والليمون الصافى.