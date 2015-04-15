حمدان بن راشد يعتمد 18.5 مليون درهم لثلاثة مشروعات خدمية

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي مبلغ 18 مليوناً و568 ألف درهم لتنفيذ ثلاثة مشروعات خدمية في دبي منها مشروعان في جامعة زايد والمشروع الثالث يتعلق بإنشاء ساحة شعبية في منطقة الطوار الثانية.

وشملت المشروعات المعتمدة مشروع ترسية مناقصة مشروع أعمال إضافية في جامعة زايد (مواقف- قاعة دخول- نظام مراقبة المركبات) بمبلغ 8 ملايين و933 ألفاً و412 درهما، وبمدة تنفيذ قدرها 270 يوما متضمنة 14 يوما لتجهيز الموقع.

ويشمل المشروع الثاني ترسية مناقصة مشروع استكمال الدراسة في الطابق الثاني في الجامعة بمبلغ 7 ملايين و780 ألفا و965 درهما بمدة تنفيذ قدرها 210 أيام شاملة 14 يوما لتجهيز الموقع.

وتم أيضا الموافقة على ترسية مناقصة مشروع الساحة الشعبية في الطوار الثانية بمبلغ وقدره مليون و853 ألفا و784 درهماً ومدة تنفيذ محددة تبلغ 290 يوماً متضمنة أعمال تحضير الموقع على أن يتم توريد الطين الزراعي وتوريد وزراعة النباتات عن طريق إدارة الحدائق العامة والزراعة، وتكليف إدارة المشاريع العامة بالتفاوض مع المقاول لتنفيذ إضافة الملاعب بنفس قيمة العرض المقدم منه.