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أسطورة "التدخين يحافظ علي الوزن" تسبب عدم إقلاع النساء عن التدخين

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أسطورة "التدخين يحافظ علي الوزن" تسبب عدم إقلاع النساء عن التدخين أسطورة "التدخين يحافظ علي الوزن" تسبب عدم إقلاع النساء عن التدخين
كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء الأميركيات الذين يعتقدون أن التدخين يساعد في السيطرة على الوزن هم أقل عرضة من غيرهن من المدخنات للإقلاع عن التدخين، وذلك علي الرغم من ارتفاع السجائر ونصائح الإقلاع عن التدخين.

• مخاطر زيادة الوزن


>ووجد الباحثون في أستعراض كبير نشر مؤخراً عبر الموقع الطبي الأمريكي “Health Day News”، أن المخاوف بشأن زيادة الوزن هي عائقاً كبيراً أمام الإقلاع عن التدخين بين المدخنات ببريطانيا والولايات المتحدة الاتي يعتقدن أن التدخين يساعدهن على إدارة الوزن.

وقام المؤلف الرئيسي للدراسة سي شانغ، من جامعة إلينوي في شيكاغو، بتحليل بيانات حوالي 10000 من المدخنين في الولايات المتحدة وكندا واستراليا وبريطانيا الذين شاركوا في الدراسات الاستقصائية التي أجريت بين عامي 2002 و 2007.

• الاقلاع عن التدخين


>وأظهرت النتائج أن زيادة 10٪ في أسعار السجائر أرتبط مع زيادة 6% في محاولات الإقلاع عن التدخين بالنسبة للمدخنات في الولايات المتحدة الذين لا يعتقدن أن التدخين يساعد في السيطرة على الوزن.

• زيادة السجائر


>وعلي الرغم من هذه الزيادة في الاسعار، وجد الباحثون خلال الدراسة، أن أولئك الذين اعتقدوا أن التدخين يساعد علي خفض الوزن لن يقلعوا عن التدخين.

وأضاف شانغ أن المدخنين الشرهين هم أكثر عرضة لزيادة الوزن من أولئك الذين يدخنون أقل، لافتاً إلي أن فكرة أن التدخين يساعد على التحكم في الوزن ليس لها أي أساس من الصحة.

ويتشرف اليوم السابع بإستقبال أسألتكم وإستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالي:

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