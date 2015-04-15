تعاطى النساء الحوامل للمسكنات المخدرة يؤدى إلى الولادة المبكرة

• المسكنات المخدرة

كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن استخدام المسكنات المخدرة الشائعة خلال الحمل تزيد من احتمال الولادة المبكرة.

وأوضح الباحثون أن هذه المسكنات التى تسمى أيضًا بالمواد الأفيونية، وتشمل: هيدروكودون (فيكودين)، كسيكودونى (Oxycontin)، الكودايين والمورفين.

• أخطار الأدوية المسكنة على الحمل

وأشار الباحثون إلى أن ما يقرب من 30 فى المئة من الأمهات خلال الدراسة الجديدة يستخدمون واحدة على الأقل من هذه الأدوية أثناء الحمل، كما ترتفع مخاطر الولادة المبكرة إذا كانوا يدخنون أو يأخذون مضادات الاكتئاب.

• تدخين النساء

وقال المؤلف الرئيسى الدكتور ستيفن باتريك، وهو أستاذ حديثى الولادة ومساعد فى طب الأطفال فى جامعة فاندربيلت فى ناشفيل، إن تدخين النساء فى فترة الحمل، بين أولئك الذين استخدموا أيضا مسكنات الألم الأفيونية فى الحمل، يزيد من خطر متلازمة الامتناع لحديثى الولادة.

• متلازمة الامتناع لحديثى الولادة

وأوضح الباحثون أن متلازمة الامتناع لحديثى الولادة هى عبارة عن مجموعة من المشاكل التى يعانى منها الأطفال حديثو الولادة ويكونوا أكثر عرضة لإدمان المخدرات فى الرحم.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن نسبة النساء اللاتى يتناولن المسكنات أثناء الحمل قد تضاعف خلال السنوات الـ 15 الماضية.

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