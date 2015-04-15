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أحمد كريمة: دعوة خلع الحجاب انتقال من فاشية دينية إلى "ليبرالية فاجرة"

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أحمد كريمة: دعوة خلع الحجاب انتقال من فاشية دينية إلى "ليبرالية فاجرة" أحمد كريمة: دعوة خلع الحجاب انتقال من فاشية دينية إلى "ليبرالية فاجرة"
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن تغطية شعر المرأة المسلمة البالغة من فرائض الدين ومن شعائره بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مشددا على أن دعوة خلع الحجاب تعد إحراجا للنظام الحاكم.

وأضاف "كريمة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد عبر فضائية "ten": "هذه الدعوة تنتقل من الفاشية الدينية إلى الليبرالية الفاجرة التى تريد الإباحية فى المجتمع، وإحراج ومحاربة للنظام السياسى الحالى".


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