دكتوراة فخرية من جامعة الصداقة الروسية للرئيس الفلسطينى

حصل "اليوم السابع" على صور احتفال جامعة الصداقة بين الشعوب فى روسيا باستقبال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، بحضور عدد كبير من الطلاب فى الجامعة والمسئولين الروس والعرب المتواجدين فى موسكو، بالإضافة إلى حضور السفير الفلسطينى بروسيا فائد مصطفى.

وقال رئيس اتحاد الطلاب المصريين فى الجامعة الروسية محمد الليثى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجامعة خصصت هذا الحفل لإهداء الرئيس الفلسطينى دكتوراه فخرية، كونه كان أحد الطلاب الذين درسوا فى روسيا منذ فترة، حيث أهدته الجامعة الدكتوراه تقديره لجهوده.

وأشار رئيس اتحاد الطلاب المصريين إلى أن محمود عباس هنأ رئيس جامعة الصداقة بين الشعوب فلاديمير فليبوف بعيد ميلاده، وتحدث الرئيس الفلسطينى عن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وأن الشعب الفلسطينى ينتظر السلام من العالم أجمع والاعتراف بدولة فلسطين.

وكان قد وصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى موسكو فى 12 إبريل فى زيارة عمل إلى روسيا الاتحادية، حيث التقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس، لمناقشة عدد من القضايا أهمها الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى.