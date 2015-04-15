وزير الدفاع السعودى يغادر القاهره بعد زيارة قصيرة

غادر القاهرة مساء أمس الثلاثاء وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود والوفد المرافق له بعد زياره قصيره لمصر، حيث كان في وداعه الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من كبار قاده القوات المسلحة.

كان وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي السعودي قد التقى خلال زيارته بالرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تم استعراض آخر المستجدات وتطورات العمليات العسكرية التي تتم في إطار عملية “عاصفة الحزم” التي تستهدف إرساء الاستقرار والأمن في اليمن والحفاظ على هويته العربية، ومساعدته على تجاوز تلك المرحلة الدقيقة في تاريخه صوناً لمقدرات الشعب اليمني وحفاظاً على حقوقه.

كما نقل وزير الدفاع السعودي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس السيسي، مشيداً بالمواقف المصرية المساندة والداعمة للمملكة العربية السعودية وأمن منطقة الخليج العربي، ومثنياً على دورها العربي الفاعل لتعزيز العمل العربي المشترك على كافة الأصعدة.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقديره الكامل لمصر حكومة وشعباً باعتبارها قلب الأمه العربية ودرعها الواقي وركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

> أ ش أ