لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تصوت على مشروع قانون بشأن إيران

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع أمس الثلاثاء على مشروع قانون يلزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتقديم أي اتفاق نووي نهائي مع إيران إلي الكونجرس للحصول على موافقته.

ومن المقرر أن يتم رفع مشروع القانون لمناقشته من جانب مجلس الشيوخ بكامل هيئته وذلك بعد أن سحب الرئيس أوباما تهديده باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد التشريع.

> ويطالب مشروع القانون، الرئيس الأمريكي برفع الاتفاق النهائي الذي سيتم إبرامه مع إيران إلى الكونجرس لمراجعته والموافقة عليه في غضون 52 يوما.

ولن يُسمح للرئيس الأمريكي خلال تلك الفترة برفع العقوبات التي يفرضها الكونجرس على إيران كما يقضي مشروع القانون بأن يقوم أوباما بإبلاغ الكونجرس كل 90 يوما بمدى التزام إيران ببنود الاتفاق النووي.

ويطالب التشريع الرئيس أيضا بتقديم سلسلة من التقارير المفصلة حول برنامج إيران النووي وعمل صواريخها الباليستية ودعم يران للأنشطة الإرهابية على مستوى الدولي خاصة ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

أ ش أ