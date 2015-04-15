تهيئة المواطن لـ«عاصفة النفس الطويل»

قبل "عاصفة الحزم".. تعاملت المملكة مع الحدث اليمني بحكمة بالغة، فنادت القيادة السعودية وبما عُرف عنها من حكمة بالغة إلى عقد لقاءات وحوارات بين الأشقاء من أجل الوصول باليمن إلى خير الشعب اليمني وجيرانه، ولكن الحوثي أخذته العزة بالإثم، واعتقد أن ايران تملك من القوة والدعم له مالا يستطيع أحد مواجهته. فجاءت عاصفة الحزم لتؤكد أن الحكمة القوية توازيها قوة إرادة لاتتوقف إذا انطلقت حتى يتحقق الهدف مهما طال الزمن.

المملكة العربية السعودية، بطبيعتها؛ دولة مسالمة، ولكنها تقف في وجه المعتدي ومن يهدد المقدسات الاسلامية التي جعل الله هذه الدولة راعية لها وخادمة لها، وقائدة لأمة الاسلام." وعبر وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل عن إرادة هذه الأمة - العربية الاسلامية، عندما قال : "إذا قرعت الحرب طبولها فنحن جاهزون لها ". ويقف رجال المملكة مع أشقائهم من العرب والمسلمين في وجه المعتدي. وتسير المعركة وفق خطة رسمت لها.. وسيناريو أعد موازياً لسيناريو السلام. وهذا مالم يحسبه العدو.

السعودية شهدت حروباً ومناوشات غدّارين.. في نهاياتها هزيمة منكرة للمعتدي

لم يحسب الحوثي ومن ورائه أن المملكة يقودها رجال، كلمتهم الحكمة، والرأي السديد، مع الاستعداد للحزم من أجل الحسم ساعة الاحتياج للقوة.

حسم المواجهة وتطهير المناطق اليمينة التي يتمدد بها اعوان ايران، يسير وفق خطط زمنية مدروسة بعناية حتى تصل إلى تحقيق الاهداف التي من اجلها هبت العاصفة، ويتضح من خلال سير الحرب انها قد تطول في سبيل تحقيق اهدافها نظرا لاسلوب العصابات والمليشيات والمرتزقة المعروف عن إيران اتباعه، وعبر إذكاء الصراعات الداخلية بين فئات المجتمعات وشرائحها وإيصال رسائل إرباك لزعزعة الامن الوطني ونشر الفتن عبر عملائها المأجورين والذين باعوا ضمائرهم وأوطانهم. وكما صرح سمو وزير الخارجية الامير سعود الفيصل في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي قبل يومين "ان على ايران انهاء هذا النزاع الداخلي من خلال وقف دعمها للأنشطة الاجرامية".

ومن المؤكد أن من يملك الحكمة، يملك النفس الطويل في القتال، وهذا ما تُعرف به هذه البلاد وقيادتها. ويرى المحللون ان للمواطن الدور الاكبر في دعم استقرار الوطن وهو يخوض حروباً طويلة مما يستلزم الوقوف صفاً واحدًا تحت قيادة واحدة نثق بقدرتها وحرصها على الوصول إلى شواطئ الأمن والاستقرار لأوطانها وشعوبها، كذلك معلوم أن الحروب لم تعد جيشاً مقابل جيش على ارض واحدة بل تعدى الامر إلى شعب بأكمله ضد خصومه حفاظاً على وجوده ومكتسباته. ومما يشهد له التاريخ بأن المملكة طول تاريخها المعاصر عايشت حروبا لم تكن ببعيدة عن حربها الحالية ومع ذلك لم تتأثر عجلة التنمية بمختلف مجالاتها، ويستشعر المواطن ذلك من خلال صموده وإيمانه بعدالة حربه دفاعاً عن دينه ووطنه وعروبته، عاصفة الحزم رسالة سياسية وعسكرية تقول: إننا نستطيع الدفاع عن أنفسنا، وعلى الآخرين أن يعيدوا حساباتهم.