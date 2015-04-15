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المجلس السياسي يستمع لإيجاز عن «عاصفة الحزم»

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المجلس السياسي يستمع لإيجاز عن «عاصفة الحزم» المجلس السياسي يستمع لإيجاز عن «عاصفة الحزم»

    عقد مجلس الشؤون السياسية والأمنية أمس، اجتماعاً في الديوان الملكي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وأعضاء المجلس.

واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وخصوصاً مستجدات عمليات تحالف «عاصفة الحزم»، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات السياسية والأمنية، واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها.

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