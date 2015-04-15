بالفيديو.. والدة طفل الشرقية: "أتمنى ابن الدكتور يفقد ذكره زى ابنى"

بعد خطأ طبى خطير أسفر عن سقوط العضو الذكرى لطفلها خلال عملية الختان، قالت صفاء محمود القادر، والدة الطفل الضحية "أيمن إبراهيم حسن" 3 سنوات: "ابنى فقد مستقبله، نفسى اللى حصل لابنى يحصل لحد من أبناء الدكتور ويكتوى بناره.. أنا مش عايزة غير حق ابنى.. إن وزير الصحة والمسئولين يكثفوا الرقابة على الأطباء.. فأرواح الناس بين إديهم وتغليظ عقوبات الإهمال الطبى لعدم التلاعب بأرواح الناس".

وأوضحت لـ"اليوم السابع" أنها توجهت لطبيب مسالك بولية بعيادته الخاصة قبل 6 أشهر لإجراء عملية الختان، واقترح إجراءها بنظام الليزر، وبالفعل وافقنا، وعقب إجراء العملية، وتعرض الطفل لبكاء هستيرى عقب العملية ظننا أنه نتيجة ألم العملية، وفى اليوم الثانى من للعملية لاحظنا بتحول مقدمة العضو الذكرى للون الأحمر ثم الأزرق، فذهبت به للطبيب مرة أخرى، فقال هذا شىء عادى واللون سيتغير و"إنها التهابات وهتروح مع الوقت".

- مأساة إنسانية تعيشها أسرة طفل عمره 3 سنوات بالشرقية.. سقوط العضو الذكرى لـ"أيمن" بسبب إهمال طبى فى عملية ختان.. ويحتاج لعمليتى تجميل بمبالغ طائلة.. والنيابة تعرضه على الطب الشرعى

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والدة الطفل ضحية الإهمال الطبى



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تقرير طبى خاص بالضحية



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