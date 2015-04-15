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جمعية الحساسية والربو والمناعة تطلق حملة «مناعتك حياتك»

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    دشنت الجمعية للحساسية والربو والمناعة حملة توعوية تحت شعار (مناعتك حياتك) مساء أمس بمركز غرناطة.

وصاحب الفعالية معرض ضم العديد من الأركان المختلفة ومنها ركن الحساسية من الطعام وركن الحساسية من الحشرات والمطاط أيضا، وحساسية الجلد (الأكزيما)، وحساسية الصدر (الربو)، وكذلك ركن للاستشاريين المختصين بعلم المناعة؛ لإجابة استفسارات الجمهور، وركن لتعليم إعطاء الإبرة الإسعافية (إبرة الايبينيفرن) في حالات التحسس الشديد، وركن الأطفال للتلوين، وأخيراً ركن الهدايا.

وشهد حفل التدشين حضور د. فهد الزامل عميد كلية الطب في جامعة الملك سعود والفنان فايز المالكي.

وأوضحت د. نوف الخميس رئيسة الجمعية بأن الحملة تتمحور حول موضوع الحساسيات المختلفة كحساسية الطعام والحشرات والمطاط وحساسيات الجلد، بالإضافة إلى أمراض نقص المناعة الوراثية من ناحية الأعراض والتشخيص والعلاج.

وأشارت بأن الهدف من إقامة الفعالية رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع والتعريف بالجمعية ونشاطاتها، كذلك تحفيز أطباء المستقبل على المشاركة في الأعمال التطوعية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

من جهتها، أكدت جواهر العسكر إحدى منظمات الفعالية بالجمعية عن مدى سعادتها بالإقبال الكبير، ومدى تفاعل الحضور مع الأركان وخاصة الأطفال الذين كانوا يتنافسون في مسابقة الرسم والألون، وشكرت العسكر رئيسة الجمعية ومنسوباتها على جهودهن لإنجاح الفعالية ونوف الساعاتي وبدور في اللجنة المنظمة.

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