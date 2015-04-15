حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/4/15

يتميز برج الميزان بقدرته على إقامة توافق بين كل الجوانب الحياتية، وهو مسالم بطبعه وعادل ويكره الوحدة ويحب العلاقات الإنسانية، كما أن شخصيته القريبة من القلب وأسلوبه الراقى يجذب الآخرين إليه.. وعن حظ برج الميزان اليوم الأربعاء يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أن حالتك المزاجية ليست جيدة اليوم لذا لن تكون متفتحًا فى علاقتك بمن حولك، كما أنك تحتاج لراحة من العمل بعض الشىء لتستعيد حيويتك ونشاطك. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

>اجتهادك فى عملك ومثابرتك توصلك إلى الطريق الصحيح للنجاح والتميز على مستوى العمل، وكذلك فإن محاولتك التغلب على حالتك المزاجية السيئة يؤدى بك للحفاظ على نجاحك بدلاً من تراجعك، ويجب أن تنفتح فى علاقتك بزملاء العمل ولا تغلق أبواب الصداقات الجديدة. توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>اليوم يتغير مزاجك فجأة من لطيف إلى عصبى وسريع الغضب، لذا يجب أن تكون أكثر تحفظًا وألا تتعامل مع كل شىء على أنه هجوم على شخصك، وبدلا من ذلك تعايش مع من حولك من أصدقاء وعائلة، وكذلك اهتم بشريك حياتك وذكره بحبك له مهما حدث بينكما من مشاكل.

شبكةعيونالإخبارية

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