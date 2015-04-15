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حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/4/15

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حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/4/15 حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/4/15
برج عاطفى وحساس ورومانسى، يعتبر الأسرة والأطفال أهم أولوياته فى الحياة، كما أنه يتسم بالإخلاص والتسامح والمثابرة إلا إنه لا يثق فى الآخرين بسهولة، حسب ما يرى علماء الفلك والأبراج.. وتتوقع خبيرة الفلك ماجى فرح، أنك تواجه اليوم مشكلات فى العمل، فكل شىء لا يسير كما تريد ولا تستطيع إنجاز كل الأعمال المطلوبة منك، كما أن علاقاتك العاطفية تتسم بالجمود وعدم التجدد.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية


>تواجه اليوم العديد من المشكلات على مستوى العمل، كما أنك لا تستطيع أن تحل هذه المشكلات، لذا حاول الحفاظ على هدوئك الخارجى حتى تتجنب تضخيم المشكلات.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية


>تتسم حياتك الخاصة بالجمود فى علاقتك بشريك حياتك، لذا يجب ألا تيأس وحاول تجديد علاقتك بشريك حياتك بتخصيص الوقت لكما، ويجب أن تتمتع بالمرونة فى علاقتك به، كما أن علاقتك بأصدقائك تمر بمرحلة تجمد لعدم اهتمامك بهم.

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مصر 365

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