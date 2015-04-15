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حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/4/15

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حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/4/15 حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/4/15
يتميز أصحاب بالغموض والحدة فى التعامل لمن يراهم أول مرة ولكن بعد الاحتكاك به تجد أنه يحمل قلبًا طيبًا يتأثر به من يعرفه، إلا أنه يفضل الانتقام من أى شخص يؤذيه.. ويتوقع محمد فرعون، خبير الأبراج، أن برج العقرب اليوم الأربعاء، سيجد نفسه أمام موقف لم يكن يتوقعه تمامًا، ولكن يجب ألا تبالى بذلك وكن قويًا وواجه مشاكلك ومصيرك، وكن على ثقة بأن الحياة تخبئ لك المفاجآت السعيدة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية أنت تحتاج اليوم إلى العمل بشكل أكبر مع بذل طاقة أكبر لتحقق نجاحات فى عملك، بدلاً من حالة الثبات التى تمر بها حاليًا، وتعامل مع هذا الأمر كتحدى يجب أن تتغلب عليه، حتى لا تتعرض للهزيمة، وقم بطلب المساعدة ممن حولك من زملاء فى العمل.


>لا تدع ترددك وتمسكك برأيك يؤثر على علاقتك بشريك حياتك، فكما أنك ترى أن رأيك على صواب تذكر أن الآخرين يرون نفس الشىء بالنسبة لآرائهم، لذا يجب أن تفتح الباب للتعرف على الرأى الآخر والأخذ به أحيانًا للوصول لحل وسطى.

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مصر 365

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