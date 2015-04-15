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حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/4/15

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حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/4/15 حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/4/15
الألفة والمحبة وحب مساعدة الآخرين.. أهم انطباعات يمكن أن تأخذها عن أصحاب ، فمن الممكن أن تراه بأكثر من طريقة فإما أن تراه شخصًا خجولا وهادئا أو تراه عاصفًا وغريب الأطوار.. وعن حظ برج الدلو اليوم، يرى محمد فرعون، أنك تتمتع بصفاء ذهنى وسكينة غير مسبوقين، لذا يجب أن تستمتع بهذا الأمر، كما أنك يجب أن تساعد أصدقاءك المقربين وزملاءك فى العمل دون الانشغال عن تحقيق أهدافك، كما أنك تتعرض اليوم للعديد من الأخبار السارة التى تأتى إليك، فكن متفائلاً.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية


>حالتك النفسية الجيدة تنعكس على عملك، فأنت ترى أولوياتك أوضح من ذى قبل، كما تستطيع أن تحفز من حولك بسهولة ويتيح لك زملائك فرصة التركيز على أهدافك، حتى يمكنك تحقيقها، كما تريد.

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>حياتك العاطفية مستقرة وهادئة، كما أنك تتمتع بطاقة إيجابية قوية تمكنك من التعايش مع شريك حياتك وزيادة طاقة الحب والتفاؤل بينكما، كما أنك أيضًا قادرًا على التواصل مع الآخرين بسهولة ومرونة عالية.

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مصر 365

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