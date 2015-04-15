حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/4/15

يتميز برج الحوت بشخصية رومانسية وحنونة وطيبة تتفهم الآخرين من حولها، وهو يعمل بتفانى ويتعاطف مع من حوله، ويحب الرقص والموسيقى والحياة الصاخبة ومن أبرز عيوبه ثقته المفرطة فى الآخرين.

وعن حظ برج الحوت اليوم.. يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أن تنظيمك لعملك أهم من عملك نفسه وهذا سيتضح اليوم، حيث يمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالى تتفوق، كما تتعزز ثقتك بنفسك وتشعر بحالة نفسية جيدة، ولكن يجب أن تهتم بصحتك التى أهملتها خلال الفترة الماضية بممارسة الرياضة وممارسة عادات غذائية صحية.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>أنت تتمتع اليوم بقدرات تنظيمية مع إنتاجية عالية فى عملك ويسهل عليك التعاون مع الزملاء والرؤساء، ويجب عليك أن تظهر لهم الأدب والاحترام، كما أنك سوف تنجح أيضًا فى العمل الجماعى.>تشهد حياتك العاطفية تحسنًا كبيرًا، بعد اهتمامك بتوضيح وجهات نظرك لشريك حياتك وتفهمه لك، مما يجعلك تحل أغلب المشاكل بينكما.